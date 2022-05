Schönebeck: Hundewelpen in einer Katzenbox ausgesetzt

Schönebeck (ok) - Vier Welpen suchen ein neues Zuhause. Sie sind so ängstlich, dass die Tierheimmitarbeiter Schönebeck von einer sehr mangelhaften Sozialisation ausgehen. Wie mitgeteilt wurde, wurden sie in einer mit Stroh eingedeckten Katzenbox ausgesetzt und warten nun im Tierheim in der Barbyer Straße auf einen neuen Besitzer. Wo kommen die kleinen Racker her?