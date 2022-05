Schönebeck: In Bad Salzelmen sollen neue Seniorenwohnungen entstehen

So soll der Neubau in der Lindenstraße in Schönebeck nach Fertigstellung aussehen. 16 seniorengerechte Wohnungen, teils mit Balkon, sollen angeboten werden. Im Erdgeschoss wird eine Tagepflege eingerichtet.

Schönebeck - Seit ein paar Tagen sind nun schon die Bagger in der Lindenstraße in Schönebeck zu Gange. Direkt gegenüber der Förderschule „Lindenstraße“ laufen die Abrissarbeiten an einer ehemaligen Kaufhalle. Hier wird für ein neues Gebäude Platz geschaffen. Platz für einen Neubau der Parkvilla Lindenstraße GmbH. Doch was genau soll auf dem Areal entstehen?