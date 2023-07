Eine neue Praxis wird demnächst in Schönebeck eröffnen. Im Mittelpunkt stehen Schwangere, die in der „Hebammenscheune“ betreut werden. Welche Angebote es gibt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck - Die Geburt ist die prägendste Zeit für werdende Eltern. Umso schöner ist es also, wenn Schwangere sich bei ihrer Hebamme wohlfühlen. Diese Wohlfühlatmosphäre wollen auch Sandy Gießwein und Katja Illmann in ihrer Praxis vermitteln, die im November eröffnet werden soll. Nachdem 2021 die Geburtsstation in Schönebeck schließen musste, ist die Eröffnung einer weiteren Hebammenpraxis in der Elbestadt mehr als willkommen.