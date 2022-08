Schönebeck: Ist Gefahrenplan für Chemieunternehmen Schirm fehlerhaft?

Schönebeck/Halle - „Es erstaunt, dass auf Seite 15 als Schutzobjekte nur die Elbe und ihre Auen genannt werden. An die Bevölkerung, die im Ortsteil Frohse bis 50 Meter an das Gelände des Betriebsbereichs heranreicht, die Bewohner des Streckenwegs und Umgebung oder die Bewohner und Benutzer der stark frequentierten Geschwister-Scholl-Straße (möglicherweise im Stau stehend), wird offenbar nicht gedacht“, formuliert Ulrich Hauptmanns in seinem Brief an das Landesverwaltungsamt einige Fragen rund um das Chemieunternehmen Schirm. Der im Schönebecker Ortsteil Frohse wohnende ehemalige Professor für Anlagensicherheit der Otto-von-Guericke Universität in Magdeburg ist irritiert.