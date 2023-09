Solche Autos mit einer 360-Grad-Kamera sind derzeit auch im Salzlandkreis und in Schönebeck unterwegs. Sie fertigen neue Aufnahmen für Google Street View an.

Schönebeck - Sie fallen schon ins Auge, wenn sie durch die Straßen fahren: die Kamerafahrzeuge des Internetkonzerns Google. So eine große 360-Grad-Kamera auf dem Dach ist eben alles andere als unauffällig. Und diese Fahrzeuge fahren derzeit auch durch Schönebeck und den Salzlandkreis, um neue Bilder für Google Street View zu erstellen. So befuhr ein Kamerawagen beispielsweise am Montagvormittag die Wilhelm-Hellge-Straße, die Garbsener Straße, die Straße Am Malzmühlenfeld und weitere.