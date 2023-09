Plastikmüll, eine kaputtes Aquarium, Möbel-Schrott und mehr gammeln am Garagenkomplex in der Magdeburger Straße vor sich hin. Warum weder die Stadt Schönebeck noch der Kreiswirtschaftsbetrieb diesen entsorgen werden.

Schönebeck - Zahlreiche Mülltüten, ein kaputtes Aquarium, Plastikmüll und weiterer Abfall sammelt sich im Bereich des Garagenkomplexes an der Magdeburger Straße in Schönebeck. Schon vor zwei Wochen schrieb ein Schönebecker im städtischen Bürgermelder: „Da ist alles voll Müll. Es war ein ganz schlimmer Anblick.“ Die Antwort der Stadt auf diesen Hinweis: „Die Meldung wurde an den zuständigen Salzlandkreis übersendet.“ Der Müll liegt allerdings nach wie vor unangerührt an Ort und Stelle.