Die Idee ist einfach. Das Land Sachsen-Anhalt verteilt, um die Gesundheit und die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern zu fördern, an alle Erstklässler Sportgutscheine im Wert von 50 Euro. Diese können bis Ende Oktober bei den Vereinen des Landessportbundes eingelöst werden. Wie das in Schönebeck angenommen wird.

Schönebeck - „Es ist eine gute Idee, müsste nur anders umgesetzt werden“, bewertet Frank Rüchardt von Union Schönebeck die Gutscheine. Der Präsident des größten Sportvereins Schönebecks hat weniger als zehn Anmeldungen zu verzeichnen. Für Union und alle anderen Vereine kommt noch hinzu, dass sie zuerst in Vorkasse gehen müssen.

Zielgruppe: Erstklässler im Bundesland

Die Sportgutscheine sind zum neuen Schuljahr an alle Grundschulen ausgegeben worden. Das war natürlich auch in Schönebeck der Fall. Nach Rücksprachen mit den Grundschulen der Stadt wurden die eingegangen Gutscheine an jeden Erstklässler verteilt. Eine Rückmeldung, ob sie genutzt wurden, gab es nicht. Lediglich eine Mutter hat im direkten Gespräch mit einer Direktorin erwähnt, sie habe den Gutschein genutzt.

Hintergrund der Einführung war, dass in der Corona-Pandemie der Wegfall des Sportunterrichts bei vielen Kindern zu Bewegungsmangel geführt hat. Diesen gilt es, auf gewissen Wegen auszugleichen. Dazu wurden durch das Land Sachsen-Anhalt die Gutscheine eingeführt. 20000 Erstklässler sollten zu Beginn des neuen Schuljahres einen Sportgutschein in Höhe von 50 Euro erhalten. So hatte es die für Sport zuständige Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) angekündigt. Noch bis 31. Oktober können diese in einem der rund 3000 Mitgliedsvereine des Landessportbundes eingelöst werden. Die Schönebecker Grundschulen haben 228 Erstklässler eingeschult, welche den Kindersportgutschein in Anspruch nehmen können. Wie Johanna Deutsch, Referentin Breitensport beim Landessportbund, mitteilt, sind in Schönebeck 23 Vereine beim Landessportbund registriert. Ohne diese Registrierung sei es nicht möglich, den Gutschein einzulösen. Neben Union Schönebeck sind dies unter anderem Lok Schönebeck, Wacker Felgeleben oder der TC Blau-Weiß, aber auch noch weitere. „Ich möchte noch ergänzen, dass wir keine Kenntnis davon haben, welche dieser Schönebecker Sportvereine am Programm teilnehmen“, fügt Johanna Deutsch hinzu. Eine Eingrenzung auf Sportarten ist nicht vorgesehen. Das heißt bei allen angemeldeten Vereinen könnten alle Abteilungen ausgewählt werden.

Verein wurde vor Herausforderungen gestellt

Der Kindersportgutschein ist am Anfang des Jahres an die Kinder ausgegeben worden. Repro: Landessportbund

Frank Rüchardt begrüßt zwar grundsätzlich die Idee, Kinder vom Sport zu begeistern. „Für die Vereine bedeutet die Art und Weise aber einen Riesenaufwand“, bilanziert er. Bei Union gibt es derzeit 24 Abteilungen. Doch lediglich zwei Sparten konnten sich über Anmeldungen freuen – Leichtathletik und Schwimmen. Wobei Freuen nicht ganz richtig ist. Frank Mundt, Abteilungsleiter Schwimmen bei Union, stimmt dem Präsidenten zu. „Für den Verein ist der Aufwand hoch“, so seine Einschätzung. Ebenfalls zu bedenken ist, dass bei Union auch die Buchführung in den Händen von ehrenamtlichen Mitarbeitern gemacht wird. „Der Verein muss die Anträge stellen, um das entsprechende Geld zu erhalten“, führt Axel Mundt aus.

Im Fall seiner Sparte sind das 150 Euro, die der Verein vorgestreckt hat und die es gilt, jetzt auch zurückzubekommen. Und das ist es, was ihn und Frank Rüchardt dann am Ende ärgert. „Die Idee, die Kinder zum Sport zu bringen, ist toll, aber das wie ist zu kritisieren“, führt er aus.

Torsten Kunke vom Landessportbund lobte gegenüber anderen Medien das Programm als unbürokratisch und niederschwellig. Etwa ein Drittel der jetzigen Erstklässler sei seiner Meinung nach in Sportvereinen aktiv, auch sie könnten den Gutschein einlösen. Durch Erfahrungen mit ähnlichen Angeboten aus anderen Bundesländern hoff Torsten Kunke, etwa 10000 Erstklässler – inklusive der bereits aktiven – mit dem Programm zu erreichen. Die Aktion läuft noch bis zum 31. Oktober.