Schönebeck: Kritik am Zustand von Grünanlagen und Bänken

Schönebeck - „Ich hatte gehofft, dass die Stadt den Bereich zur 800-Jahr Feier in Ordnung bringt, aber da ist nicht passiert“, teilt eine Leserin mit. Sie meint die kleine grüne Ecke zwischen der Schillerstraße und Krausestraße. „Da will sich niemand hinsetzen, so wie das da aussieht“, ist sie überzeugt.

Dabei ist die kleine Parkanlage recht günstig gelegen, um sich auszuruhen, fügt sie hinzu. Wer vom Bahnhof komme oder in dorthin geht, kann dort kurz verschnaufen. Das gelte auch für die Leute, die gerade vom Einkauf kommen. An sich könnte sich jeder dort hinsetzen. Nur wird das wohl nicht passieren, solange am derzeitigen Zustand nichts verändert wird, glaubt die Leserin. „Ich zumindest habe dort nie jemanden sitzen sehen“, fügt sie hinzu.

Was ihrer Meinung nach getan werden sollte, dazu hat die Schönebeckerin zwei grundsätzliche Bemerkungen. Als erstes besteht akuter Pflegebedarf bei den Grünanlagen. „Da muss mal gemäht werden“, fordert sie.

Außerdem sollten weitere Arbeiten an den Bäumen und Sträuchern vorgenommen werden. Dies würde den Gesamteindruck deutlich verbessern. Frühestens dann kommt man auf die Idee, dort auch zu bleiben, ist sie überzeugt.

Die zweite Sache, die dringend verbessert werden sollte, sind die Bänke in der Anlage. Nur wenn diese einladender aussähen, würde sich dort jemand hinsetzen. „Wenn das alles passieren wird, dann hat vielleicht einer Lust, dort zu sitzen“, fügt sie hinzu.

Auftrag an Bauhof erteilt

„Die Stadt Schönebeck hat Kenntnis von diesem Sachverhalt“, teilt Pressesprecher Frank Nahrstedt mit. Entsprechend habe der Eigenbetrieb Bauhof der Stadt Schönebeck den Auftrag erhalten, an der Stelle die Pflegearbeiten an der Grünanlage durchzuführen, fügt er hinzu.

Doch sollen die dortigen Pflegearbeiten keine einmalige Sache bleiben. „Die Pflegearbeiten werden in den bestehenden Turnus aufgenommen und so schnell wie möglich ausgeführt“, erklärt Frank Nahrstedt. Dies beschränkt sich aber nicht nur auf die Grünfläche. Auch die dortigen Bänke werden durch die Stadt entsprechend überprüft. Zuständig für den Bereich wird das Sachgebiet Grünflächen sein.

„Dort ist die starke Beanspruchung und inzwischen Abnutzung bereits bekannt“, gibt der Stadtsprecher einen Einblick. Allerdings ist noch nicht bekannt, wann die Überarbeitung beziehungsweise Reparatur- und Reinigungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Aufgrund gesetzter und notwendiger Prioritäten entsprechend der Jahreszeiten sowie personellen und finanziellen Gründen sei dies zeitlich nicht benennbar, so Frank Nahrstedt abschließend.