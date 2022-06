Schönebeck: Kunstanger-Friedensgipfel mit Oberbürgermeister Bert Knoblauch im Kurpark Bad Salzelmen

Bad Salzelmen - Große Dichterfürsten würden wohl recht blumige Beschreibungen finden, doch der Ausdruck „erwartungsvolles Schweigen“ beschreibt passend die Atmosphäre im Dr. Tolberg Saal um kurz vor 17 Uhr. Der erste Teil der Anliegerversammlung zu den Baumaßnahmen am Kunstanger sollte in Kürze beginnen. Die Stadt Schönebeck hatte die Anwohner eingeladen, um ihre Planung vorzustellen und Auskünfte zur bevorstehenden Beitragserhebung zu erteilen. „Ich fand die Veranstaltung gar nicht so blöd“, resümierte der Stadtrat Andreas Schumann (CDU). Teilen andere Bewohner seine Meinung?