Schönebeck. - Bis die Ernst-Thälmann-Brücke saniert wird, wird die Elbe unter ihr noch einge Liter Wasser befördern. Im Bau- und Finanzausschuss wurde die Stadträte über den aktuellen Status informiert. Ein Gutachten soll klären , was genau sanierungsbedürftig ist. Dabei soll auch der Instandsetzungsaufwand eingeschätzt und letztendlich beziffert werden. Die Zuständigkeit für die Sanierung der Brücke obliegt seit 2014 städtischer Verantwortung. Anfang des Jahres wurde ein Rechtsstreit mit einem außergerichtlichen Vergleich beigelegt.

Im Zuge der Übereinkunft bekam die Stadt vom Bund 20 Millionen Euro, die für die Sanierung vorgesehen sind. Solange aber das Gutachten noch nicht abgeschlossen ist, kann noch kein Termin für eine anstehende Sanierung veranschlagt werden. Also bleibt das Geld ungenutzt. Doch die Stadt will das Geld nicht „rumliegen“ lassen, sondern legt es an. Und das mit einem einfachen Hintergedanken, da durch die Kapitalanlage Zinsen anfallen. Damit, so der Wunsch der Stadtverwaltung, sollen städtische Vereine und die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie unterstützt werden. Für das nächste Jahr rechnet die Stadt mit einem Kostenaufwand von 250.000 Euro für die Unterhaltung der Brücke. Eine entsprechende grundhafte Sanierung soll vorbereitet werden.

Offen ist och, ob es auch verkehrliche Änderungen geben wird. Mit der damaligen Herabstufung der Bundesstraße zu einer Gemeindestraße, die jetzt über die alte Brücke führt, hat die Verkehrsintensität abgenommen. So werden schwere Laster über die neue Elbbrücke geleitet. Mit der Fertigstellung des Gutachten wird im nächsten Jahr geplant.