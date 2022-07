Schönebeck: Mann greift in Notaufnahme Rettungskräfte an

Schönebeck - Erst ruft er um Hilfe, dann greift er die Männer – die ihm helfen wollen – an. So könnte man die Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft gegen den 37-jährigen Thomas Maler (Name geändert) erhebt, grob zusammenfassen. Konkret wird dem Mann aus Unseburg vorgeworfen, dass er im August 2021 in der Notaufnahme des Ameos-Klinikums in Schönebeck einen Rettungsassistenten angegriffen haben soll. Die Anklage lautet „versuchte gefährliche Körperverletzung“, weil Maler unter anderem versucht habe, einem Mann in die Weichteile zu treten.