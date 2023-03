Sollten Senioren regelmäßig nachweisen, dass sie noch sicher Auto fahren können? Das wird derzeit diskutiert. Wie denkt man in Schönebeck über diesen Vorschlag?

Schönebeck - Müssen Rentner demnächst nachweisen, dass sie noch in der Lage sind Auto zu fahren? Solche Überlegungen schwingen nämlich in den Plänen der EU-Führerscheinreform mit. Ab einem Alter von 70 Jahren wären dann regelmäßige Fahrtauglichkeitschecks denkbar. In Schönebeck stößt diese Idee allerdings auf wenig Zustimmung oder Verständnis.