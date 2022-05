Schönebeck: Nachbarn im Dorf tyrannisiert und mit Messer bedroht

Die Nachbarn zeichnen vom Angeklagten das Bild eines aggressiven und beleidigenden Mannes. Sogar mit einem Messer soll er seine Nachbarin bedroht haben. Was ist in dem Dorf im Altkreis Schönebeck vorgefallen?

Schönebeck - „Ich muss und ich werde da Ruhe reinbringen – dafür werde ich vom Steuerzahler bezahlt“, sagt Strafrichter Eike Bruns zu dem Angeklagten Tobias Fransen (Name geändert). Der in einem Dorf im Altkreis Schönebeck lebende Fransen muss sich auf der Anklagebank des Schönebecker Amtsgerichts verantworten, weil er seine Nachbarn beleidigt und mit einem langen Messer bedroht haben soll. Für Richter Bruns ist der 45-Jährige derweil kein Unbekannter, gab es doch bereits Verhandlungen und Streitigkeiten, in denen der Mann involviert war.