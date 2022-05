Schönebeck: Nato-Übung kurz vor Abschluss

Schönebeck - Zwei Wochen dauert die Übung „Wettiner Heide“, an der knapp 7500 Soldaten aus neun Nato-Ländern teilnehmen. Auch Schönebeck und Gommern sind dabei Teil der Übung. Eine Kompanie des Logistikbataillon 171 „Sachsen-Anhalt“ aus Burg hat sich dabei bei GMC Logistics eingerichtet.

Was läuft in Schönebeck?

Die Transportkompanie ist ein Teil des Bataillons aus Burg. Seit mehr als einer Woche sind sie in Schönebeck. Ihr Auftrag: die Sicherstellung von Transportleistungen.

„Wir sind die Spedition der Bundeswehr und sind für den Transport zuständig“, erklärt Kapitänleutnant Christian Ostermann. Knapp 100 Transporte pro Tag hat die Kompanie bisher gemacht. Dabei sind seine Soldaten rund acht Stunde unterwegs. Ihr Ziel ist dann entweder bei Celle/Gifhorn oder der Truppenübungsplatz Munster in Niedersachsen. Beide Ziele sind über 100 Kilometer entfernt. „Durch die gesetzlichen Bestimmungen der Lenk- und Ruhezeiten ziehen sich solche Fahrten länger hin“, erklärt Ostermann.

Ganz dicht an der Heimat

Mehr als 150 Soldaten sind in Schönebeck eingesetzt, davon sind zwölf aus dem Salzlandkreis. „Ich war noch nie so nah an zu Hause und bin doch so weit weg“, sagt Stabsunteroffizier Dennis Strempel aus Schönebeck. Er ist einer von sieben Soldaten, die aus der Elbestadt kommen. Sie eint, dass keiner von ihnen in der Zeit zu Hause vorbeischauen konnte.

Strempel hat gerade eine der Transportfahrten beendet. Sein nächstes Ziel ist das Bett, denn am Abend muss er wieder auf die Straße und die nächste Tour fahren, denn der Nachschub muss rollen. Die Unterstützung für andere Truppenteile muss gewährleistet werden, denn das ist der Job des Logistiker.

Übung auch in Städten

Doch warum üben die Soldaten nicht auf Übungsplätzen? Warum sind sie sowie jetzt gerade in Städten?

„Wir nutzen die vorhandene Infrastruktur“, erläutert Kompaniechef Ostermann. Der 32-Jährige macht deutlich, dass sich die Unterstützungsleistung, den seine Kompanie abbildet, sehr weit hinter der eigentlich Front abspielt. Das bedeutet eben auch, dass sie im Falle eines Krieges Städte nutzen und sich dort breit machen.

„Die Übungslage verlangt, dass wir uns komprimiert auf dem Firmengelände ausdehnen sollen“, erklärt Ostermann. Normalerweise würde er seine Kompanie in der kompletten Stadt verteilen, so dass sie kein Ziel darstellen.

„Diese Übung wird seit 2021 geplant und hat nichts mit der Situation in der Ukraine zu tun“, macht Ostermann deutlich und unterstreicht damit deutlich, dass eine Herleitung der Übung zum Krieg in der Ukraine falsch ist. Klar sollte aber auch sein, dass eine Armee sich auf einen möglichen Ernstfall vorbereitet. Alles andere wäre Augenwischerei, das gilt auch für die Bundeswehr. Allerdings ist eine Herleitung zum Krieg in der Ukraine eine Fehlinterpretation.

Grund für die derzeit laufende Übung ist die Verantwortung der Bundeswehr als Leitverband der Nato Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), was grob übersetzt sehr schnelle Eingreiftruppe bedeutet. Der Auftrag dieser Einheit: Wenn ein Aggressor ein Nato-Mitglied attackiert, ist die Truppe für die entsprechende Gegenmaßnahmen zuständig. „Angedacht ist eine Reaktionszeit zwischen drei bis sieben Tagen“, erklärt Ostermann.

Supermärkte leergekauft?

„Wir sind halt Trucker und die essen gerne Bockwürste“, entschuldigt sich Ostermann für mögliche Versorgungsengpässe, die in den vergangenen Tagen in Schönebecks Supermärkten ersichtlich waren. Täglich kauften seine Soldaten in der Stadt ein. Neben Kaffee und anderen Getränken sind eben auch Bockwürste nötig und die wurden in den örtlichen Supermärkten gekauft.

Noch bis zum Ende der Woche werden die Logistiker in Schönebeck bleiben. Dann können Dennis Strempel, die weiteren sechs Schönebecker und und die fünf Kameraden aus dem Salzlandkreis endlich wieder zu dem Ort fahren, wo sie die ganze Zeit schon waren – nach Schönebeck. Lesen Sie dazu auch den Kommentar des Autors