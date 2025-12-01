Für 135.000 Euro sind im Schönebeck zwei Sandplätze zu Ganzjahresplätzen umgebaut worden. Damit kann nun das ganze Jahr über trainiert werden.

Die ersten Sportler spielen auf den neuen Tennisfeldern. Mit der Flutlichanlage ist das Spielen bei Dunkelheit kein Problem mehr.

Schönebeck. - Grund zu feiern hatten am Freitag die Mitglieder der Abteilung Tennis von Union 1861 Schönebeck: Die Erneuerung zweier ganzjährig bespielbarer Tennisfelder ist abgeschlossen und der Platz wurde am Abend feierlich freigegeben. Für 135.000 Euro wurden die Felder im Kurpark erneuert und unter anderem mit einer Flutlichtanlage ausgestattet.