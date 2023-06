Fahrräder sind bei Dieben in Schönebeck offenbar so beliebt wie nie zuvor. Statistisch wurde in diesem Jahr jeden Tag schon mehr als ein Rad in der Elbestadt gestohlen. Steckt eine kriminelle Bande dahinter?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck - Statistisch ist in diesem Jahr in Schönebeck bereits jeden Tag mindestens ein Fahrrad gestohlen worden. Da ist es nicht verwunderlich, dass auch in den sozialen Medien fast täglich Posts zu finden sind, in denen Schönebecker ihre Mitmenschen darum bitten, die Augen nach diesem oder jenem Fahrrad offen zu halten. Auch in den täglichen Mitteilungen des Polizeirevier Salzlandkreis ist mit beständiger Regelmäßigkeit von Fahrraddiebstählen zu lesen. So ist erst am Montag wieder ein Rad, genaugenommen ein E-Bike, in der Berliner Straße gestohlen worden – obwohl es angeschlossen war.