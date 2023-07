Die feierliche Schlüsselübergabe durch SWB-Prokurist Marco Lindner (links) an Kammerphilharmonie-Geschäftsführerin Anita Bader (3. von links) und Chefdirigent Jan Michael Horstann (Mitte). Stadtratsvorsitzende Cornelia Ribbentrop und Schönebecks Oberbürgereister Bert Knoblauch untersützten das Projekt, dem Orchester ein neues Zuhause zu verschaffen.

Schönebeck - Das Jahr des 75-jährigen Jubiläums der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck (MKP) ist von einem weiteren Höhepunkt geprägt: Die MKP zieht nämlich um, und zwar von den Räumlichkeiten der Kreisvolkshochschule in der Tischlerstraße direkt auf den Schönebecker Marktplatz. Auch wenn es sich dabei nur um einen sprichwörtlichen Katzensprung handelt, so ist MKP-Geschäftsführerin Anita Bader überglücklich. „Gegenüber vom Rathaus, mitten in der Stadt – das ist ein prominenter Standort. Damit wird das Orchester deutlich sichtbarer“, freut sich Bader.