In Schönebeck sind weitere pro-palästinensische Graffitis an Wände geschmiert worden. Unter anderem am alten Friedhof an der Söker Straße sowie an eine Hauswand in der Friedrichstraße. Erst vor wenigen Tagen wurden nahezu identische Schmierereien in der Hellge-Straße festgestellt.

Foto: Paul Schulz