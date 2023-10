Schönebeck - „Wenn alles klappt, dann darf auch einmal etwas schiefgehen“, zitiert Direktor Ulrich Plaga seine Stellvertreterin Antje Wieduwilt. Damit sprach die stellvertretende Schulleiterin den Regen an, der eine sportliche – im wahrsten Sinne des Wortes – Betätigung verhinderte. „Ich finde ein besseres Omen als Dauerregen für eine Outdoor-Sportanlage kann es nicht geben“, hält der Direktor dagegen. Man könnte es als Wermutstropfen sehen, dass eben nicht am ersten Tag auch Übungen gezeigt wurden. Dennoch war der Direktor dankbar dafür, dass das Dr.-Carl-Herrmann-Gymnasium eine im Landkreis einmalige Sportanlage bekommen hat. Und die Fertigstellung wurde am Montag in der Schule groß gefeiert.

„Wir haben uns für diese große Eröffnung entschieden, weil die Realisierung einer solchen Anlage bei heutiger Haushaltslage im Salzlandkreis eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist“, begründet der Direktor. 100000 Euro hat die Anlage am Ende gekostet. Inwieweit sich das Investment für die Schüler und den Sportunterricht lohnen wird, das ist heute noch nicht abzusehen. Aber etwas anderes wurde offensichtlich, das aus Ideen und helfenden Händen etwas entstehen kann.

„Alles fing damit an, dass Frau Pannier (Musiklehrerin an der Schule Amn. d. Red. ) den Wunsch an mich herantrug, Spielmöglichkeiten für unsere 5. und 6. Klassen zu schaffen“, erinnert Ulrich Plaga. Dafür, so führt der Direktor weiter aus, gab es bis zu diesem Zeitpunkt lediglich eine Mülltonne und einen Baum. „Der Baum wurde zwischenzeitlich gefällt“, so Ulrich Plaga weiter. Dann trat der Sportlehrer Thorsten Lehmann auf den Plan, der etwas Vernünftiges machen wollte, das Sport und Spiel kombiniere. „Das wäre einmalig für Schönebeck“, war der Sportlehrer überzeugt. Dieser Wunsch hätte frühzeitig beendet sein können, wenn Matthias Goldschmidt von der Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck (WBG) nicht da gewesen wäre, und über Beziehungen verfügte. „Mein ehemaliger Mitschüler, Alexander Germer plant, baut und verkauft solche Anlagen“,verkündete das Vorstandsmitglied. Erste Schätzungen lagen bei 40000 Euro. Dank der Coronaförderrichtlinie wurde diese Summe durch das Land Sachsen-Anhalt bewilligt.

Alexander Germer zeigt Ulrich Plaga, Axel Hausschildt, Bert Knoblauch und Andreas Roder Übungen. Stefan Demps

Das Gymnasium suchte weitere Geldgeber. Die Stadtwerke und die Sparkassenstiftung halfen. Und die Schule reif „Hermann bewegt“ ins Leben. Doch der Spendenfluss kam nicht ins Rollen. Das war der Zeitpunkt, an dem Mario Naggler, dessen Kinder auf das Gymnasium gehen, erschien. „Ich kenne da ein paar Leute, die helfen, wenn Not am Mann ist“, so Naggler. Diese Kumpels waren die Firmen Roder, Netzbau, Henschel Montagebau sowie Druck und Werbung Reichelt.

Und der Träger? „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass der Landkreis, der wirklich mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, vorbehaltlos ja sagt“, freute sich Ulrich Plaga. Und als Detlef Büttner getreu der Merkelschen Devise „wir schaffen das“ die Dinge anpacken sollte, war es bis zur fertigen Anlage nicht mehr weit.

Wo einst eine einfache grüne Wiese war, steht nun eine einmalige schmucke Outdoorsportanlage. Auf drei Säulen soll diese künftig genutzt werden. Im Sportunterricht, im Vereinssport sowie für Sport und Spiel für die 5. und 6. Klassen. Schwerpunkt bei der Nutzung der Calisthenics ist die Arbeit mit dem eigenen Körpergewicht. Wie das aussehen kann, präsentierte kurz darauf Alexander Germer den Sponsoren.

In Kürze werden dieses Vergnügen die Schüler der Schule haben. Dann und in Zukunft hoffentlich bei besserem Wetter und mit entsprechend viel Elan und Vergnügen. Die Anlage und das Engagement aller Beteiligten hat es weiß Gott verdient. Sport frei.