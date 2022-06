Schönebeck: „Peggy Zoo“ und „Tänzchentee“ kostenfrei erleben

Neuigkeiten zum Kultursommer in Schönebeck. Diese Bands kommen ins Salzland.

Frisch geimpft und kostenfrei zum Abendkonzert. Mit diesem Angebot will der Salzlandkreis in Schönebeck während des Kultursommers noch ungeimpfte motivieren, sich impfen zu lassen.

Schönebeck - Geimpft, Genesen, Getestet: Die 3G-Regel gilt auch beim am Wochenende, 11. und 12. September, beim anstehenden Kultursommer in Schönebeck. Der findet sowohl auf dem Salzblumenplatz als auch rund um die Kreismusikschule an der Tischlerstraße 13a statt.