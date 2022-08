Schönebeck: Petra Grimm-Benne mit guten Nachrichten für „Haus Luise“

Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne hat gute Nachrichten für den Allgemeinen Behindertenverband (Abisa) und das Haus Luise in Schönebeck.

Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD, 2.v.r.) überreicht am Mittwochvormittag einen Förderbescheid an Jürgen Hildebrand, Vorsitzende des Allgemeinen Behinderverbandes Sachsen-Anhalt (Abisa).

Schönebeck - Nachdem der Allgemeine Behindertenverband Sachsen-Anhalt (Abisa) und mit ihm das „Haus Luise“ in Schönebeck anfang des Jahres in finanzielle Schwierigkeiten geraten waren, weil die Gelder seitens des Jobcenter Salzlandkreis gekürzt wurden, kann nun offenbar aufgeatmet werden. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) war am Mittwochvormittag zu Gast - mit guten Neuigkeiten im Gepäck.