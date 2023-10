Die Rathauserweiterung Markt 2 in Schönebeck beschätigt die Stadträte seit 2017. Sechs Jahre später können sich Schönebecker nun sowohl den gewählten Siegerbeitrag als auch die vier nicht gewählten Vorschläge im Stadtwerkehaus anschauen.

Schönebeck - Bis bis zum 1. November 2023 sind die Vorschläge zum Realisierungswettbewerb „Rathauserweiterung/ Markt 2“ im Foyer des Stadtwerkehauses, Friedrichstraße 117, zu sehen. Interessierte Bürger können sich kostenfrei einen Eindruck verschaffen, wie die Rathauserweiterung aussehen soll. Doch nicht nur der Siegerbeitrag ist zu sehen.

Vier Plätze auf sechs Schautafeln

Auf mehreren Schautafeln sind auch die Plätze zwei bis vier zu sehen. Doch der zentrale Punkt dieser kleinen Ausstellung bleibt der Siegerbeitrag. Gekürt wurden die vier Preisträger aus elf teilnehmenden Beiträgen. Am 20. Juni wählte eine Jury bestehend aus fünf Architekten, dem Oberbürgermeister, dem Vorsitzenden des Bauausschusses, einem Vertreter der Sparkasse als zukünftigem Nachbarn und dem Vorsitzenden des Wirtschaftsrates den Sieger.

Die Jury entschied sich dabei nicht für ein hypermodernes Design. Vielmehr hat eine eher als konservativ zu beschreibende Idee gewonnen. Der Beitrag der Arbeitsgemeinschaft aus den Planungsbüros STLH Architekten Thauer Höffgen Part-GmbB aus Hamburg sowie Brenn Freiraumplanung und Landschaftsarchitektur ebenfalls aus Hamburg wurde durch die Jury ausgewählt. In der Ausstellung ist deren Vorschlag mit der Ziffer 1058 versehen. „Es ist ein Haus, das sich zwischen Sparkasse und Rathaus in Größe und Aussehen einpasst und am Ende eine Einheit mit dem Rathaus bildet, das nun größer und bedeutender erscheint. Es ist eine gute Wahl, die die Jury getroffen hat“, resümierte Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU).

Damit wird die letzte Baulücke auf dem wichtigsten Platz der Stadt geschlossen. Für die Bürger und die Mitarbeiter im Rathaus soll es nur Vorteile mit sich bringen: Weil die Verwaltung im Anbau gebündelt werden soll – dort sollen in Zukunft das Trauzimmer, das Bürgerbüro, die Wohngeldstelle, das Ordnungsamt und die Wirtschaftsförderung untergebracht sein – haben die Bürger zukünftig nur noch einen Weg zu Verwaltung. Derzeit sind die Ämter und Abteilungen noch in Nebengebäuden eingemietet. „Das ist ein weiterer Grund, wieso wir das Rathaus zusammenziehen: Wir wollen über lange Zeit Mietkosten sparen und den Haushalt entlasten“, so der Oberbürgermeister weiter. Mit dem Neubau wird zudem ein „städtebaulicher Missstand“ behoben. Lesen Sie dazu auch den Kommentar des Autors

Das Rathaus soll erweitert werden, um die Stadt schöner zu machen und um Kosten und Wege zu sparen. Stefan Demps

Auch unterlegene Beiträge präsentiert

Zwei weitere Vorgaben waren, dass das Rathaus nun auch barrierefrei werden soll. Bislang ist gerade der Zugang nicht für jeden Schönebecker ohne Weiteres möglich. Außerdem wird es im Neubau eine öffentliche Toiletten geben. Wie genau das alles aussehen wird, ist anhand von Bildern und Beschreibungen dargelegt. Gleiches gilt auch für die übrigen Varianten, die auf die weiteren Plätze gewählt wurden.

Für interessierte Besucher gilt es aber zu beachten, dass sie sich alles lediglich zu den Öffnungszeiten des Rathauses ansehen können. 2024 soll die Planung zur Rathauserweiterung abgeschlossen werden. Baubeginn wird dann voraussichtlich 2025 oder 2026 sein.