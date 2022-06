Schönebeck: Schnelltests ab Mittwoch wieder möglich

Der Bedarf ist auch in Schönebeck da. Deshalb sind ab Mittwoch, 24. November, wieder Corona-Schnelltest an der Böttcherstraße 3a möglich - unter einer Voraussetzung.

Kostenfreie Schnelltest sind in Schönebeck ab Mittwoch, 24. November, im Schnelltestzentrum an der Böttcherstraße wieder möglich. Spontan allerdings nicht.

Schönebeck - Ab Mittwoch, 24. November, werden im Schönebecker Schnelltestzentrum an der Böttcherstraße 3a wieder Corona-Tests angeboten. Bereits am Wochenende hatte Testzentrumsbetreiberin Miriam-Weise-Wendel im Internet angekündigt, dass sie ihr Angebot in dieser Woche wieder aufnehmen werde.