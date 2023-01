Schon seit mehren Wochen türmt sich ein Berg aus Müll und Unrat in der Straße der Jugend in Schönebeck auf. Anwohner ärgern sich, dass nichts unternommen wird.

Der Müllberg in der Straße der Jugend in Schönebeck wächst Anwohnern zufolge immer weiter an. Schon seit mehreren Wochen sei nichts unternommen worden. Wer ist dafür zuständig, die alten Polstermöbel und den weiteren Unrat zu entfernen?

Schönebeck - Alte Elektrogeräte, mehrere Polstermöbel, Klamotten, Schuhe – all das und weiterer Müll türmt sich in der Straße der Jugend in Schönebeck auf. Passenderweise direkt neben dem ausgewiesenen Müllcontainer-Platz, der allerdings auch vor Unrat überquillt. „Es ist eine Riesenberg. Alles voller Müll – und das schon seit Weihnachten“, berichtet eine Anwohnerin. Sie ist sauer, dass der Müll dort so lange liegt und nicht abgeholt wird. „Es ist ein echter Schandfleck in der Stadt.“