Schönebeck: Senioren beklaut

Wie dreist ist das denn? Diese Frage kann man sich schon stellen, wenn man von dem aktuellen Vorfall hört, der sich am Schönebecker „Haus Luise“ zugetragen hat.

In den warmen Sommermonaten nutzen Bewohner und Gäste der Begegnungsstätte in Schönebeck die Terrasse dieser für ihre Treffen. Jetzt ist einer der Sonnenschirme verschwunden.

Schönebeck (vs) - Dreiste Diebe haben das beliebte „Haus Luise“ des Diakonievereins in der Moskauer Straße in Schönebeck heimgesucht. Darüber informierte Frank Schiwek, ehrenamtlicher Geschäftsführer des Abisa-Landesverbandes.