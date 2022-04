Schönebeck: Seniorin angegriffen und belästigt

Schönebeck - Körperverletzung und sexuelle Belästigung – das sind die Vorwürfe, die gegen den 29-jährigen Schönebecker Jalil Mohammed (Name geändert) im Amtsgericht der Stadt erhoben werden. Er soll am 21. Mai 2020 – an Himmelfahrt – die Rentnerin Annalena Krüger (Name geändert) zu Boden gebracht haben und ihr dabei an die Brust gefasst haben, trägt die Staatsanwaltschaft vor. Beim Sturz habe sich die Frau einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Die Seniorin aus Schönebeck tritt auch als Nebenklägerin in dem Verfahren auf.