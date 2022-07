Schönebeck: Serie der Gartenfreunde und der Volksstimme zum Thema „Gesund durch den Garten“ / Heute: KGV „Waldesruh“

Peter Albrecht ist jeden Tag in seinem Garten in Grünwalde. Auch wenn er am Haus eine große Weinranke hat, ist Gemüse sein Schwerpunkt. Er baut alles, was er braucht, selber an. Weil er eben auch sehr gerne Marmelade isst, kann er auf den Anbau von Obst nicht verzichten.

Fotos: Stefan Demps