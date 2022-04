Schönebeck: So geht Sanierung der Käthe-Kollwitz-Schule voran

Der Zeitplan ist klar: Die Käthe-Kollwitz-Schule in Schönebeck soll rechtzeitig zu Beginn des neuen Schuljahres fertig saniert sein. Kann das eingehalten werden?

Schönebeck - „Sie werden dann die Schule mal sehen, in die sie nicht zurückkommen“, erläuterte Schuldirektorin Ines Hausherr über „ihre“ vierte Klasse, die als erste Schüler einen Blick in das neue Gebäude werfen durften. Zusammen mit Schönebecks Baudezernatsleiter Guido Schmidt konnte auch die Volksstimme seit November die Fortschritte begutachten. Und das Positive sei am Anfang erwähnt: Wände sind inzwischen da.