Schönebeck: Sozialarbeiter und Jugendliche über die Kehrseite sozialer Medien

Soziale Medien wie Facebook, Instagram, WhatsApp und Co. sind allgegenwärtig. Doch auf den Plattformen herrscht längst nicht nur eitel Sonnenschein. Vor allem für Kinder und Jugendliche drohen dort auch Gefahren und Negativerfahrungen.

Schönebeck - Mobbing, negative Einflüsse aufs eigene Körperbild, Falschnachrichten, gewalttätige und sexuelle Inhalte – all das lässt sich im Internet finden. Und all das gibt es auch innerhalb sozialer Medien. Somit besteht eine reelle Gefahr, dass auch Kinder und Jugendliche auf nicht altersgerechte Inhalte stoßen. Trotzdem hat Dennis Schmidt, Sozialarbeiter im Schönebecker Jugendclub „Young Generation“ des Vereins Rückenwind, den Eindruck, dass viele Eltern gegenüber dem Internet eher positive Vorurteile haben. „Ich glaube, einige Eltern halten es mit der Devise: ’Wird schon nicht so schlimm sein.’“ Dabei hält Dennis Schmidt es für wichtig, dass Eltern sich mit der digitalen Welt ihrer Kinder befassen.