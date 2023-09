An diesem Wochenende fand das beliebte Duell zwischen Sachsenland und Felgeleben statt. Die beiden Wohnorte sind nur durch die Bahnschienen getrennt. Da der Bahnübergang seit über sechs Wochen gesperrt ist, müssen weite Umwege in Kauf genommen werden.

Bauarbeiten dauern an

Die Baustelle am Bahnübergang in Felgeleben. Dort wird eine Wasserleitung verlegt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Felgeleben - Wenn die Feuerwehr Felgeleben zu einem Einsatz am Spielplatz am Wiener Platz gerufen wird, braucht sie vom Gerätehaus normalerweise nur eine Minute Fahrzeit. Zurzeit sind es aber rund neun Minuten. Der Grund dafür: Die Kameraden müssen einen gehörigen Umweg fahren, um auf die andere Seite der Bahnschienen zu kommen. In Schönebeck steht ein neues Fest bevor.