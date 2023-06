In den verschiedensten Sportarten konnte sich Groß und Klein am Wochenende in Schönebeck ausprobieren. Bogenschießen, Taekwondo, Rudern, Kraftsport und mehr lockten am Familien Fun Sport Tag.

Bad Salzelmen - Ob Bankdrücken oder Rudern, Tennis oder Volleyball, Bogenschießen oder Taekwondo – im Kurpark von Bad Salzelmen war am Samstag für so ziemlich jede Sportskanone etwas dabei. Hier fand nämlich erstmals der von der Salzlandsparkasse initiierte Familien Fun Sport Tag statt. An über 30 Stationen konnte

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

sich Groß und Klein in den verschiedensten Sportarten ausprobieren. Und das kam offensichtlich gut an, denn schon zu Beginn der Veranstaltung am Vormittag strömten die ersten Familien in den Kurpark.