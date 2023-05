Rund 200 Gebäude befinden sich im Kirchenkreis Egeln noch im Besitz der evangelischen Kirche. Angesichts sinkender Mitgliederzahlen stellt sich die Frage, wie lange diese Gebäude noch Bestand haben beziehungsweise wie sie in Zukunft genutzt werden?

Glaube ohne Kirche? In einem gemeinsamen Positionspapier legen die Katholische und die Evangelische Kirche Deutschlands dar, dass sie sich bis 2060 von rund 40.000 Gebäuden trennen müssten – aus Kostengründen. Was sagen Geistliche aus Schönebeck zu dem Thema?

Schönebeck - Bis 2060 müssen die Kirchen in ganz Deutschland bis zu 40.000 ihrer Immobilien aufgeben. Das geht aus Medienberichten hervor, die sich auf gemeinsames Positionspapier der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und des katholischen Verbands der Diözesen Deutschlands (VDD) berufen. Demnach werden der kontinuierliche Schwund der Kirchenmitglieder und der verfügbaren Finanzmittel als Hauptgründe für die Entwicklung benannt. Müssen auch in Schönebeck bald Kirchen entweiht werden?