Schönebeck: Tägliche Polizeikontrollen zu Schulungszwecken im Salzandkreis

Bis zu 20 Studenten absolvieren ihre Praxisausbildung in Schönebeck. Was ist der Grund dafür?

Schönebeck/Magdeburg - Dass man mal an einer Polizeikontrolle vorbeikommt oder selbst kontrolliert wird ist nicht wahnsinnig außergewöhnlich. In den vergangenen Tagen hat sich die Polizeipräsenz in Schönebeck jedoch merklich erhöht. Auch in den sozialen Medien wird darüber diskutiert beziehungsweise der Verwunderung über so viel Polizei Ausdruck verliehen. Zudem „warnen“ sich die Nutzer mitunter gegenseitig vor den Kontrollen und posten die Standorte der Beamte. Wieso dann diese Vielzahl an Kontrollen?