Schönebeck - Am Ende der Verhandlung konnte die Angeklagte die Tränen nicht mehr zurückhalten.

Marie Soukupová (Name geändert) wurde zu einer Geldstrafe von 750 Euro und einer Freiheitsstrafe von neun Monaten, ausgesprochen auf Bewährung, verurteilt. Was war geschehen? Im zweiten Teil der Verhandlung, bei der der Angeklagten Soukupová gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird, wollte Strafrichter Eike Bruns herausfinden, was am 29. November 2022 geschehen ist.

Soukupová leugnet nicht, dass am besagten Tag zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit ihrer Nachbarin Susanne Faerber (Name geändert) gekommen ist. Nach Auskunft der Angeklagten hat sie sich aber lediglich mit Notwehr geholfen. Die Beschuldigte, die in dem Verfahren als Zeugin auftritt, sieht das anders. Frau Soukupová habe sie mit einem Besenstiel am Kopf getroffen, woraufhin sie mehrere Wochen nicht arbeiten konnte. Sie belegt dies mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Die Angeklagte hält dagegen mit einem Entlassungsbescheid des Ameos-Klinikums, welcher ihr ebenfalls eine Platzwunde am Kopf bescheinigt. Wie genau es zu dem Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Straße der Jugend gekommen ist, bleibt unklar.

Das Gericht hat zur Verhandlung drei Zeugen geladen. Die Schwester, Mutter und der Ex-Freund bestätigen im Grunde die Version der Angeklagten. Allerdgins haben alle Zeugenaussagen einen Makel: Bei der Auseinandersetzung waren sie nicht dabei und kamen erst später dazu.

Vorstrafen verschärfen Urteilsspruch

Es gibt allerdings auch unabhängige Zeugen, die die Auseinandersetzung von einem gegenüberliegenden Balkon mitbekommen haben. Wo genau die Tat stattgefunden hat, dazu gibt es ebenfalls unterschiedliche Angaben. Der Ex-Freund der Angeklagten stützt die Aussagen der unabhängigen Zeugen, dass sich der Vorfall außerhalb des Hauses zugetragen habe.

Belastend für die Angeklagte kommt hinzu, dass sie in der Vergangenheit bereits vorbestraft ist. Vor einem tschechischen Gericht wurde sie mehrfach wegen Diebstahls und einmal wegen Körperverletzung verurteilt. Richter Bruns fragt die Angeklagte, was sie zu ihren Taten zu sagen habe? „Ich war jung und dumm. Ich hatte Probleme. Ich habe meine Strafe bekommen und vollständig abgesessen. Jetzt führe ich ein ordentliches Leben“, lässt die Angeklagte über ihre Dolmetscherin mitteilen.

Diese Ausführungen bringen die Staatsanwaltschaft aber nicht davon ab, für schuldig zu plädieren. Die Staatsanwältin erklärt in ihrem Plädoyer, dass die Angeklagte die Tat weiterhin bestreitet, es aber hinreichend Beweise geben würde, die das Gegenteil belegen würden. Darüber hinaus gebe es weitere Zeugen, die die Aussagen der Beschuldigten bestätigen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, auszusprechen auf Bewährung, da es die erste Tat ist, die sich die Angeklagte in Deutschland hat zu Schulden kommen lassen. Außerdem wird als Anforderung ein Wohnungswechsel vorgeschrieben.

Richter Bruns geht in seinem Urteil darüber hinaus und legt eine Freiheitsstrafe von neun Monaten fest. Gleichzeitig gibt er einem Antrag auf Schmerzensgeld der Beschuldigten statt. Die Angeklagte Soukupová muss 750 Euro Schmerzensgeld zahlen, wobei es in monatlichen Raten von 50 Euro gezahlt werden soll.