Schönebeck: Volkssolidarität auf Spendensammlung

Die Volkssolidarität hofft im Rahmen einer Sammelaktion auf Spenden - auch in Schönebeck. Mit dem Geld sollen soziale Projekte unterstützt werden.

Schönebeck - Sie machen sich stark für die Schwächsten der Gesellschaft. Doch um ihre Aufgabe zu erfüllen, benötigt die Volkssolidarität finanzielle Unterstützung. In Sachsen-Anhalt und auch in Schönebeck hoffen sie in den nächsten Tagen auf Unterstützer.