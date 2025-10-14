Benjamin Schreck leitet die Rewe-Filiale in der Schillerstraße in Schönebeck seit diese wiedereröffnet wurde. Damit erfüllt sich sein Traum. Doch der Weg dorthin war nicht geradlinig.

Benjamin Schreck, Marktleiter des Rewe in der Schönebecker Schullerstraße, im Gespräch mit Abteilungsleiterin Sonja Kalusa, Jenny Blechschmidt und Anja Kuligowski (von links) von der neuen Fleischtheke.

Schönebeck. - Am 1. Oktober feierte die Rewe-Filiale in der Schillerstraße ihre Wiedereröffnung. Ganz vorne ebenfalls im Rampenlicht: Benjamin Schreck, der neue Marktleiter. „Der neue Markt war mein Geburtstagsgeschenk“, lacht er. Knapp eine Woche vor der feierlichen Wiedereröffnung war er 35 Jahre alt geworden. Sein Weg zur Marktleitung war dabei nicht klar vorgezeichnet.