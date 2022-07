Schönebeck: Warum der Tankrabatt nicht ankommt

Schönebeck - Der Liter Diesel kostete gestern früh um 9 Uhr an der günstigsten Tankstelle in Schönebeck 1,91 Euro, der Liter Super 1,86 Euro. So günstig war der Sprit seit dem 1. Juni nicht mehr. Jenem Tag, an dem die Steuersenkung auf Benzin (30 Cent) und auf Diesel (17 Cent) in Kraft getreten ist. 1,80 Euro kostete der Liter Diesel am 1. Juni an der günstigsten Tankstelle in Schönebeck. Den Liter Benzin gab es für 1,83 Euro. Als Entlastung angedacht, kommt der Tankrabatt aber nicht wirklich bei den Menschen an. Auch nicht im Salzland. Mitte Juni waren die Preise sogar teilweise höher als vor Einführung des Rabatts (2,16 Euro für Diesel, 2,07 Euro für Super). Doch wie reagiert die Politik?