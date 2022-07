Schönebeck: Warum die Hitze die Feuerwehr besonders belastet

Die Feuerwehrleute beim Hausbrand-Einsatz an der Böttcherstraße in Schönebeck.

Schönebeck - In Schönebeck und Umgebung ist es in den zurückliegenden Wochen immer wieder zu Bränden auf Feldern gekommen. Stadtwehrleiter Daniel Schürmann sagt aber dennoch: „Im Vergleich zu anderen Wehren im Salzlandkreis sind wir noch verschont geblieben.“ Vor allem die Bernburger, Ascherslebener und Staßfurter Löschtruppen würden jede Menge Einsätze fahren. Und die gingen dann irgendwann schon an die Substanz. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte können da schon einmal an ihre Belastungsgrenze geraten. Wie etwa bei Doppelschichten.