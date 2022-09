Schönebeck: Warum sich Bürger in Grünewalde Tempo-Kontrollen wünschen

Elbenau/Grünewalde - „An die Geschwindigkeitsbegrenzung hält sich keiner. Nicht ein einziger Lkw fährt hier 30“, macht eine Frau aus Grünewalde bei der Bürgerversammlung in Elbenau am Dienstagabend ihrem Unmut Luft. Konkret spricht sie dabei von der Elbenauer Straße, die durch den Schönebecker Ortsteil führt. Durch den Ort fahrende Lastwagen würden erheblichen Lärm verursachen. Ähnliches berichtet Frank Faust, Schulleiter der Waldschule in Elbenau. „Wenn die Lkw hier entlang fahren, dann wackelt die ganze Schule“, so Faust.