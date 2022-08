Gesundheit Schönebeck: Welche Chancen die Wiedereinführung des Pflichtdienstes für den sozialen Dienst bietet

Bei der Pflege fehlen Mitarbeiter. Gerade in der Betreuung älterer Menschen ist jede weitere Hand gerne gesehen. Der Vorschlag des Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier die Wehrpflicht und den Zivildienstes wiedereinzuführen, könnte in diesem Bereich Abhilfe schaffen. Wie sich Diakonie, Caritas und das Ameos Klinikum in dieser Debatte positionieren.