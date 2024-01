Der Bedarf an Fachkräften ist in vielen Branchen sehr hoch. Ein unbürokratischeres Anerkennungsverfahren bei Pflegeberufen soll dem entgegenwirken.

Schönebeck. - „Ein Viertel der Beschäftigten in der Pflege (Gesundheits- und Krankenpflege, Altenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe) waren zum Stichtag 31. März 2023 55 Jahre alt und älter. Diese scheiden also in den nächsten Jahren in die Rente aus. Gleichzeitig wird die Bevölkerung im Salzlandkreis immer älter und voraussichtlich pflegebedürftiger“, zeichnet Stefanie Godulla, Pressesprecherinder Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt-West, ein klares Bild. Der Bedarf an neuen Fachkräften in der Pflege ist weiterhin sehr hoch. Um diesem Mangel entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung dringend nötige Änderungen beschlossen.