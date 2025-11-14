Kontrolle an der Kasse Schönebeck: Wenn es an der Kasse piept
Wer Produkte wie Zigaretten oder Alkohol kaufen will, muss das richtige Alter haben. Supermärkte sind verpflichtet, dies zu kontrollieren.
Schönebeck. - Selbstbedienungskassen werden beliebter, da Kunden schneller bezahlen können. Doch der Betrug an den Kassen nimmt zu, sodass sich die Märkte stärker mit Schutzmechanismen auseinandersetzen müssen. Doch auch an anderer Stelle sind die Märkte aufgefordert, mehr für Schutz zu sorgen: beim Alter.