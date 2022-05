Schönebeck: Wenn Hund, Katze und Co. vermisst werden

Schönebeck - „Wir vermissen unsere Katze.“ So oder ähnlich startet so manch Beitrag in sozialen Medien in der Region Schönebeck. Hinter solchen Aufrufen stehen Besitzer, die verzweifelt nach ihrem Tier suchen. Anderen laufen Tiere – meist handelt es sich dabei um Katzen – zu. Doch wie verhalten sich Halter, die ein Tier vermissen oder Menschen, denen ein vermeintlich herrenloses Tier auffällt, richtig?