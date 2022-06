Schönebeck: Wie das Naherholungsgebiet rund um Pretzien entstand

Fünf ehemalige Steinbrüche sind auf dieser Luftaufnahme zu sehen. Heute heißen die ehemaligen Steinbrüche Blauer See, Tiefer See und Steinbruchsee (im Vordergrund von links) sowie Langer See und Felsensee (im Hintergrund von links). Am längsten in Betrieb war der Steinbruch, an dessen Stelle sich heute der gleichnamige See befindet. Im Jahr 1963 wurde dieser geschlossen.

Foto: Olaf Koch