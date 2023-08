Das Ende der Sommerferien heißt auch ein Neuanfang. Für die Auszubildenden von Thyssenkrupp begann am Montag die nächste Phase in ihrem Leben: die Lehrjahre. In den folgenden Monaten erlernen sie einen Beruf.

Schönebeck - „Ich bin positiv überrascht und freue mich auf die kommenden Monate“, bewertet Benjamin Reimann die ersten Stunden des Kennlerntages. Am Montag startet die Ausbildung bei Thyssenkrupp in Schönebeck. Um den Lehrlingen den Einstieg zu erleichtern, haben sich die Ausbildungsverantwortlichen Andreas Schneider und Benjamin Reimann einiges einfallen lassen. Im Tannenwäldchen galt es für die Klasse, gemeinsam Rätsel zu lösen und zu kochen.

Allgemeinwissen gepaart mit Gruppenarbeit

Aufgeteilt in zwei Gruppen jagten die Azubis durch das Wäldchen. „Wir haben sie in Mathe, Physik, Chemie und Allgemeinwissen gefordert“, berichtet Andreas Schneider. Dabei sei das Ziel, dass die Lehrlinge zusammen arbeiten, miteinander reden und sich so kennenlernen. In den folgenden Monaten werden sie schließlich alle viel Zeit miteinander verbringen.

Um die einzelnen Stationen aufzubauen, sind Andreas Schneider und Benjamin Reimann schon früh auf den Beinen. „Seit 6 Uhr sind wir im Wald“, erklärt Andreas Schneider. Die Tage davor haben beide damit verbracht, den Parcours vorzubereiten und die Rätsel auszuarbeiten. Die Schnitzeljagd bauten die beiden Ausbildungsverantwortlichen erstmals auf.

Gegen 9 Uhr sind dann die Auszubildenden in das Tannenwäldchen hinzugekommen und wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Gruppe „blau“ startet mit einer Aufgabe, die sowohl Allgemeinwissen als auch Kenntnisse der Chemie erforderte. Für die Gruppe „rot“ galt es zum Auftakt, eine mathematische Herausforderung zu meistern. Insgesamt mussten beide Gruppen 16 Aufgaben lösen. Dabei war es den Lehrlingen erlaubt, ihr Handy zu nutzen.

Bis zum Mittag waren beide Gruppen im Tannenwäldchen auf der Jagd nach den einzelnen Hinweisen. Damit war der Tag aber noch nicht beendet. Für das Mittagessen hatten die beiden Ausbildungsverantwortlichen die Zutaten für drei Gerichte vorbereitet. Die Klasse wurde in drei Gruppe aufgeteilt, die jeweils in gemeinschaftlicher Arbeit ein Essen zubereitete.

Erwartungen und Beweggründe

Die Einteilung der Gruppen gestaltete sich ganz nach Wunsch für Norik Kubbe. Das lag weniger daran, dass er mit seinem Team Soljanka kochen sollte. Vielmehr war er mit Tillmann in einer Gruppe. „Ich bin mit ihm auf dem Dr.-Carl-Herrmann-Gymnasium gewesen“, erläutert der 18-Jährige seine Freude. Während Norik Kubbe bis zum Abitur blieb, war sein Bekannter auf eine andere Schule gewechselt. Sie verloren sich deswegen aus den Augen. Bei Thyssenkrupp trafen sie sich wieder.

Der Schönebecker wird im hiesigen Betrieb zum Industriemechaniker ausgebildet. „Das ist ein interessanter Beruf in einem großen Unternehmen“, erläutert Norik Kubbe seine Wahl. Gerade die Faszination für Technik und Maschinen habe viel zu seiner Entscheidung beigetragen. Doch das sind nicht die einzigen Faktoren gewesen. „Man wird sehr gut gefördert und die Arbeit wird attraktiv vergütet“, fügt Norik Kubbe hinzu.

Die Soljanka ist in der Zeit bereits auf dem Gaskocher und köchelt langsam vor sich hin. Kurz hat der 18-Jährige überlegt, seine Oma anzurufen. In der Gruppe haben sie es aber auch ohne den Telefonjoker geschafft. „Ich bin mir sicher, dass es schmecken wird“, sagt er und gesteht, dass er hungrig sei.

Und während auf dem einen Gaskocher die Soljanka köchelt, wird ein paar Meter weiter gebraten. Die Gruppe um Jaqueline Stahl bereitet Hähnchen Curry zu. „Ich koche gerne. Am liebsten frei nach Schnauze“, sagt die 30-Jährige, während sie die Zwiebeln anbrät. Die gebürtige Buxtehuderin ist seit Ende 2022 in Schönebeck und arbeitete bereits bei Thyssenkrupp. „Über eine Zeitarbeitsfirma habe ich seit Februar schon hier gearbeitet“, erklärt Jaqueline Stahl. Sie bewarb sich für eine Ausbildung und wird nun zur Anlagen- und Maschinenführerin ausgebildet. „Thyssenkrupp ist eine sehr familiäre Firma mit sehr netten Kollegen“, schildert sie ihre Eindrücke.

Im Rahmen eines Praktikums im Februar hat auch Mandy Junge das Schönebecker Unternehmen kennengelernt. Bereits kurz nach dem Ende des Praktikums habe sie sich beworben. Die 19-Jährige wird nun zur Werkstoffprüferin ausgebildet. „Die Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht“, erklärt sie ihre Beweggründe für die Wahl.

Vor Beginn der Ausbildung kannte sie aus der Klasse niemanden. „Der Tag ist okay“, bewertet Mandy Junge die ersten Stunden des Kennlerntages. Die Aufgaben seien teilweise nicht einfach gewesen. „Wir haben ab und an zum Handy gegriffen und mussten etwas nachschlagen“, gesteht Mandy Junge.

Als Mittagessen bereitet ihre Gruppe Spaghetti mit Tomatensoße zu. „Ich lasse mich lieber bekochen“, lacht Mandy Junge. Die angefallenen Schneidearbeit für die Zutaten für die Soße sind bereits fertig und die Gruppe wartet darauf, dass die Nudeln fertig werden. Nun bei der Zubereitung des Essens ist die Stimmung locker und gelöst. Man kennt sich dann jetzt schon ein wenig.