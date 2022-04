Schönebeck: Wie entsorgt man den Weihnachtsbaum richtig?

Schönebeck/Staßfurt - Die Feiertage sind vorüber, das Weihnachtsessen ist in den Bäuchen gelandet und Geschenke und liebe Worte mit Familie und Freunden wurden ausgetauscht – Weihnachten ist vorbei. Das bedeutet, dass es auch dem Weihnachtsbaum so allmählich an den Kragen beziehungsweise an die Rinde geht. Sorgte er während der Feiertage für eine besinnliche und heimelige Stimmung, wird er danach doch manchmal eher nervig, indem er im Wege steht oder anfängt seine Nadeln abzuwerfen. Also weg mit dem Grünzeug – aber wie entsorgt man die Tannenbäume richtig?