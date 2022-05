Schönebeck: Wie geht es finanziell für den Solepark weiter?

In ihrer Prognose für das Jahr 2022 ist Solepark-Chefin Sibylle Schulz vorsichtig optimistisch. Die Kurs- und Kur-Angebote wolle man wieder hochfahren, was endlich wieder Einnahmen generieren würde. Noch ist aber unklar, wie die neue 2G-Regelung im Solequell angenommen werden wird.

Schönebeck - In der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung am Montagabend ging es vor allem um eines: um Geld. Dort wurden nämlich die Wirtschaftspläne 2021 und 2022 des städtischen Eigenbetriebes Solepark vorgestellt.

Einen Einblick in die finanzielle Lage des Betriebes verschaffte Solepark-Leiterin Sibylle Schulz. Nicht zum ersten Mal erklärte sie: „Unser Wirtschaftsjahr 2021 ist enorm von der Pandemie geprägt. Wir hatten Ertragsverluste in Größenordnungen – und zwar in allen Bereichen, vor allem aber im Solequell.“ Die Einsparungen in Höhe von rund 50.000 Euro im Monat aufgrund der Kurzarbeit hätten bei Weitem nicht ausgereicht, um Einnahmeausfälle zu kompensieren.

Angebote massiv beeinträchtigt

Überrascht war von diesen Aussagen aber sicher keines der Aussschussmitglieder. Denn dass der Betrieb des Soleparks von der Corona-Pandemie massiv beeinträchtigt wurde, ist der Stadträten bereits hinlänglich bekannt. Unter anderem deswegen, weil in der Stadtratssitzung Mitte Oktober bereits umfangreiche Zuschüsse für Solepark und Bauhof beschlossen worden sind, mit denen die Einnahmeausfälle kompensiert werden sollen. Für den Solepark wurden dabei Zuschüsse in Höhe von rund 600.000 Euro beschlossen. Dieser „Zusatzbedarf“ sei bereits im Wirtschaftsplan inbegriffen, so Sibylle Schulz.

Ausschussmitglied Torsten Pillat (CDU) lenkte das Thema in Richtung Preisanpassungen. „Wie wird denn in anderen Bädern so reagiert?“, wollte er von der Solepark-Leitung wissen und schickte hinterher, dass er dafür sei, die für 2023 geplante Preiserhöhung im Solequell auf das kommende Jahr vorzuziehen.

Wie andere Bäder ihre Preise anpassen, wisse sie nicht, so Sibylle Schulz. Was eine Erhöhung des Eintrittspreises im Solequell angehe, so sei das zwar für 2022 theoretisch möglich, doch Schulz sprach sich dagegen aus und wolle zunächst abzuwarten. „Wir sollten erst einmal beobachten, wie die 2G-Regelung ankommt“, so Schulz. Denn am Montag ist im Solequell die sogenannte 2G-Regel in Kraft getreten. Es erhalten also nur noch geimpfte und genesene Personen Zutritt zu Bad und Sauna. Im Gegenzug dafür entfallen Beschränkungen hinsichtlich der Gästeanzahl und Abstandsgebote.

Abwarten mit der Preiserhöhung

Auch Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) sprach sich dafür aus, bei der Preiserhöhung noch abzuwarten.

Während der Ausschusssitzung wurde mit dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 auch eine Prognose gewagt. Bei der Kalkulation sei man davon ausgegangen, dass man allmählich wieder in „normales Fahrwasser“ komme, so die Solepark-Chefin. „Wir wissen noch nicht, wie die 2G-Regel angenommen wird, aber wir müssen nach vorne blicken“, sagte Sibylle Schulz. Aus diesem Grund werden auch die Kurs- und Kur-Angebote wieder hochgefahren.

Was in diesem Zusammenhang einen gewissen Optimismus rechtfertigt: Die neuen Reha-Sport-Kurse, die ab 8. November im Solequell durchgeführt werden (Volksstimme berichtete), sind heiß begehrt, wie Schulz erklärte. Nach Bekanntgabe des Angebots sei es innerhalb kürzester Zeit ausgebucht gewesen. Zudem solle auch in Zukunft das Solequell weiter als Ort für Reha- und andere Wassersport-Kurse genutzt werden.

Im Rahmen der Betriebsausschusssitzung wurden der Wirtschaftsplan 2021 und der für das kommende Jahr von den Ausschussmitgliedern einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen. Zudem wurde der aktuelle Plan-Ist-Vergleich des Soleparks, in dem die unterschiedlichsten finanziellen Aspekte des städtischen Betriebes tabellarisch aufgeführt sind, zur Kenntnis genommen.

Als nächstes befassen sich am Dienstag, 9. November, der Finanzausschuss und am 2. Dezember schließlich der Stadtrat mit den Wirtschaftsplänen und der finanziellen Situation des Soleparks.