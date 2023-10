Schönebeck. - Sehen und gesehen werden – diese Maxime trifft nicht nur bei extravaganten Veranstaltungen zu, sondern auch im Straßenverkehr. In der nun anbrechenden dunkleren Jahreszeit ist dies umso wichtiger, allem voran für Radfahrer. Das betont Christian Assert von den Elbradlern in Schönebeck. „Gut gesehen zu werden ist das A und O“, hebt er hervor. Und auch die Prüfgesellschaft Dekra merkt in einer Pressemitteilung an, dass gerade im Herbst und Winter viele Fahrten, zum Beispiel bei Berufspendlern, in der Dämmerung oder im Dunkeln stattfinden.

Daher rät der passionierte Radfahrer Christian Assert anderen Radlern dazu, helle und reflektierende Kleidung zu tragen. Zudem sollte natürlich die Beleuchtung am Fahrrad funktionieren, idealerweise mit Batterie, damit Rück- und Vorderlicht auch im stand leuchten, wenn das Rad stillsteht. „Reflektoren, beispielsweise zwischen den Speichen, sind auch empfehlenswert, damit man auch von der Seite gut gesehen wird“, so Christian Assert.

Das Licht einzuschalten, bezeichnet auch Marco Kopitz, Sprecher beim Polizeirevier Salzlandkreis, als wohl wichtigsten Sicherheitsaspekt in der dunklen Jahreszeit. Zudem rät er dringend dazu, einen Helm zu tragen sowie reflektierende Kleidung. „Außerdem sollte man sich nüchtern aufs Rad setzen. Es gibt zwar die 1,6-Promille-Grenze, aber viele Menschen sind bei so einem Alkoholwert nicht mehr in der Lage, sicher Rad zu fahren“, sagt Marco Kopitz. Weiterhin sollten Radfahrer – sofern vorhanden – immer Radwege nutzen. „Wie für alle anderen Verkehrsteilnehmer gilt auch für Fahrradfahrer, dass sie vorausschauend und umsichtig fahren sollten“, so der Polizeisprecher.

Defensive Fahrweise

Auch wenn Frühjahr und Sommer als klassische Zweirad-Zeit gelten, so kann man aber auch im Herbst und Winter mit Fahrrad, E-Bike und Co. sicher unterwegs sein, sofern man einige Tipps beachtet, informiert ebenso die Dekra in einer Pressemitteilung. Auch die Dekra-Experten verweisen man darauf, dass bei der Bekleidung „helle, auffällige Farben mit retroreflektierenden Elementen“ von Vorteil sind. Daneben wird zu einer „defensiven“ Fahrweise geraten. „Fahren Sie – schon, wenn der Verdacht besteht, dass es rutschig sein könnte – Kurven immer vorsichtig an, vermeiden Sie starke Schräglagen und, wenn möglich, harte Bremsungen“, rät der Dekra-Sachverständige und Magdeburger Niederlassungsleiter Mario Schwarz. „Bei Nässe, Laub, Splitt oder auch punktueller Glätte können sonst schlagartig sehr kritische Situationen entstehen.“

Wenn sogar Schnee liegt oder extreme Wetterverhältnisse angekündigt sind, sollte man darüber nachdenken, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Hartgesottene, die dennoch aufs Rad steigen, sind dann mit dem Mountainbike und breiten Stollenreifen oder gar Reifen mit Spikes besser beraten als mit dem Rennrad und schmalen „Slicks“, heißt es in der Dekra-Information.Was wohl auch nicht jedem Radfahrer bewusst ist: Der Verschleiß – speziell von Felgenbremsen – kann sich durch viele Regenfahrten deutlich erhöhen. Der Dekra-Fachmann sagt: „Wasser nimmt den Straßendreck auf, der sich dann im Spritzwasser auf die Bremsflanken verteilt – und dort beim Bremsen, wie eine Art Schleifpapier, für erhöhten Verschleiß sorgt. Deshalb ist es wichtig, den Zustand von Felgenbremsen gut im Auge zu behalten.“ Scheibenbremsen sind für diese Art von erhöhtem Verschleiß nicht so anfällig, heißt es weiter.

Akkus von Kälte beeinträchtigt

Wer indes mit einem Pedelec unterwegs ist, sollte besonders bei weiteren Strecken den Einfluss von Kälte auf die Leistungsfähigkeit des Akkus mit bedenken. Denn: Niedrige Temperaturen verringern die verfügbare Kapazität und damit die Reichweite. „Kälte schädigt den Akku zwar nicht dauerhaft. Um aber das Problem mit der geringeren Reichweite zu minimieren, lagern und laden Sie Ihren Akku, am besten bei Zimmertemperatur im Haus und nehmen Sie ihn erst zu Fahrtbeginn mit nach draußen“, empfiehlt Mario Schwarz.

Wer aktuell über die Anschaffung eines neuen Pedelecs nachdenkt und gerne auch im Herbst und Winter fahren möchte, sollte außerdem ein Modell mit E-Bike-ABS in Betracht ziehen: „Beim Bremsen auf Nässe haben Pedelecs mit ABS deutliche Vorteile. Das haben unsere Vergleichsversuche gezeigt“, informiert die Prüfgesellschaft Dekra.