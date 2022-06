Schönebeck: Wie und wo kann man sich aus der Quarantäne freitesten?

René Zander aus Schönebeck ist einer von über 2000 Salzländern, die derzeit in Quarantäne sind. Die Volksstimme hat sich umgehört, wann man zwei Wochen zuhause bleiben muss und wie das „freitesten“ abläuft.

Die Schnelltest-Stationen in Schönebeck öffnen wieder ihre Pforten, der Bedarf ist da. Wie auf dem Foto zu sehen, hat auch die Drive-In-Teststation an der Boeltzigstraße den Betrieb wieder aufgenommen.

Schönebeck - „Es ist total langweilig. Es ist nervig. Man kann nichts machen.“ So fasst der Schönebecker René Zander knapp seine Erfahrung in der Quarantäne zusammen. Bis Montag muss er noch zuhause bleiben, soll keine Menschen treffen, darf nicht raus. Damit ist Zander einer von 2089 Menschen im Salzlandkreis, die sich aktuell in einer amtlich angeordneten Quarantäne befinden (Stand von Mittwochabend).