Karl-Ulrich Voigt war 32 Jahre lang Technischer Vorstand bei der Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck. Nun geht er in Rente und lässt seine Zeit in der Elbestadt Revue passieren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Vor 32 Jahren fing es an. Am 1. Juli 1992 begann Karl-Ulrich Voigt seine Tätigkeit bei der Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck (WBG). „Da musste ich mir erstmal Platz schaffen“, erinnert er sich an den Tag zurück. Mit der Volksstimme blickt er zurück, womit sich dann auch der Kreis schließt. „Der Auslöser war damals die Ausschreibung der Stelle des Technischen Vorstandes in der Volksstimme“, erzählt der scheidende Vorstand.